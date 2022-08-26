Abdullah Avcı büyük hüsrana uğradı! Tarih yine tekerrür etti: Kabus gibi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Avrupa kaderi Karadeniz ekibinde de değişmedi. Bordo-mavili takımla 6 Avrupa mücadelesine çıkan Abdullah Avcı, hiç galibiyet alamadı.

ABDULLAH AVCI'NIN AVRUPA KARNESİ KÖTÜ

UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere Trabzonspor ile 6 karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçlarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremedi.

ABDULLAH AVCI, BAŞAKŞEHİR'DE DE AYNISINI YAŞADI

Abdullah Avcı, daha önce bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmişti. 3. turda Clup Brugge'u 3-3 ve 2-0'lık skorla eleyen Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir, play-off turunda Sevilla'ya 1-2 ve 2-2'lik skorlarla elenerek gruplara gidememişti.

AVCI, TÜRKİYE'DE BAŞARILI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'da ise 46 lig maçına çıkan Abdullah Avcı, bu maçlarda 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 2.09 puan ortalaması yakaladı.