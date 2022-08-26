Abdullah Avcı büyük hüsrana uğradı! Tarih yine tekerrür etti: Kabus gibi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Avrupa kaderi Karadeniz ekibinde de değişmedi. Bordo-mavili takımla 6 Avrupa mücadelesine çıkan Abdullah Avcı, hiç galibiyet alamadı.
UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere Trabzonspor ile 6 karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçlarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremedi.
Abdullah Avcı, daha önce bir diğer Süper Lig ekibi Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmişti. 3. turda Clup Brugge'u 3-3 ve 2-0'lık skorla eleyen Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir, play-off turunda Sevilla'ya 1-2 ve 2-2'lik skorlarla elenerek gruplara gidememişti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'da ise 46 lig maçına çıkan Abdullah Avcı, bu maçlarda 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 2.09 puan ortalaması yakaladı.
Star Gazetesi