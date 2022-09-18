Abdullah Avcı: Büyük takım olmak böyle bir şey

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Avcı, "Biz geçişten gol yiten bir takımdık. Bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Ama ondan sonra güzel olan oyun planına sadık kalarak devam ettik." dedi.

"İkinci yarıda aslında oyunun daha erken çözülmesini bekliyordum ama 65'e kadar oyuna giremedik. Ondan sonra değişiklik yaptık. Taraftar da ondan sonra devreye girdi." diyen deneyimli teknik adam, "Geriden gelip 3-2 kazanmak son derece değerli. İçeride pırıl pırıl oyuncu grubu var. İyi bir enerji var. Bu ara bize harika gelecek. Bir geçiş dönemi. Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var. Trabzonspor'un her gün işi daha zorlaşacak. Geçen senenin şampiyonuyuz, rakipler daha fazla konsantre olacaktır ve isteyecektir. Ama bizim de daha doğru oyunlar, daha fazla istek, daha fazla mücadele, daha fazla aile. Zaten iyi bir aileyiz. Sonuçlar da bunu hızlandıracaktır." diye konuştu.

Abdullah Avcı, son olarak, "Oyuncularla çok samimi bir bağımız var. Bu oyuncu grubu da vazgeçmeyen bir oyuncu grubu. Trabzonspor vazgeçmez zaten, oyuncu grubu da vazgeçmeyecek. Onun için biz her kulvarda, her şeyin içinde olmak istiyoruz. Araya girerken buna ihtiyacımız vardı." dedi.