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Spor

Abdullah Avcı: Çok ciddi bir takımla oynayacağız

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2022 Pazar 18:36 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 18:36
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşılaşması öncesi konuştu.

Marek Hamsik'in durumu hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Marek Hamsik'in geçen hafta Sivas maçına ağrı ile çıktı. Bu maça bıraktık, son ana kadar denedik. Başlamanın riskli olacağını, ısındığında ne cevap vereceğine dair bir planlama yaptık. Isınmadaki ve müsabakadaki ayağının vereceği cevap kritik olacak. Risk varsa almak istemiyoruz. Ara var, aradan sonra maç var." dedi.

Galatasaray maçıyla ilgili de açıklama yapan Avcı, "Çok ciddi bir takımla oynayacağız. Avrupa'da iyi gidiyorlar, lider çıktılar bugünkü kadroyla. Ligde dalgalanmalar gösterdiler. Yeni hocaları var. İki maçtır değişiklikleri var. Son iki maça göre hazırlandık. Bugün seyrettiği durum, kırılma anlarında aleyhlerine dönmesi. Futbolda inişler çıkışlar var. Son derece sağlıklı şekilde maça hazırlandık. Biz dominant oyun oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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