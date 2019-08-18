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Abdullah Avcı: Cuma günü daha farklı bir Beşiktaş olacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

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Basit hatalar yaptıklarını kaydeden Avcı, "Sivasspor sıcak temas yapan bir takım, bunun için topa sahip olmak lazım. Basit top kayıpları yaparsan, klasik bir geçiş takımı var karşımızda, bunu da yaşadık. 2. gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı. Oyunu inceleyeceğiz, oyuncu kendini inceleyecek" dedi.

Bir an önce hataları analiz etmeleri gerektiğini söyleyen teknik adam, "Çabuk tespitleri yapıp, bundan dönüş yapmamız lazım. Ligin başında bunun olması, bu anlamda olumlu bir şey. Cuma akşamı karakter koyan, Beşiktaş formasını hissettiren, taraftarımızla geri dönen bir Beşiktaş'ı yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FORVET TRANSFERİ YAPILACAK MI?

Forvet transferi yapıp yapmayacakları sorulan Avcı, "Burak Yılmaz Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Transfer çalışmaları ile ilgili her gün fikir alışverişi yapılıyor. O gelsin, bu gelsin değil, mevcut durumu tespit edip, onun üzerinden gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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