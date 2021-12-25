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Spor

Abdullah Avcı: Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:41
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları Süper Lig'in ilk devre son hafta maçından sonra transfer açıklaması yaptı.

Ligin ilk devresini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarı bitti ama lig devam edecek. Geldiğimiz günden beri 13 ayda her anlamda yukarı doğru gittik. Kırılan rekorlar, rakipler puan farkı... Bunlar önemli. 1 puan kazandık, yine bir şey kazanmadık." dedi.

Mücadele ve rakip teknik adam olan eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile ilgili gelen soruya Avcı, "Emre Belözoğlu, Başakşehir'de artık hoca olarak bulunuyor. İyi bir oyun oldu. Oyun olarak bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir takımla oynadık. Savunmamızın merkezi ilk defa oynadı, Djaniny kenar oynamak zorunda kaldı. Skor alamadık ama oyuncularımı terdik ederim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İSTEDİĞİ 3 BÖLGEYİ AÇIKLADI

Abdullah Avcı, "Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar Ie sezonu kapattı. Dengeli bir stoper içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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