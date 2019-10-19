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Abdullah Avcı: 'Derbi öncesi kazanmak zorundayız'

Beşiktaş bu akşamki maça beş sakat oyuncusundan mahrum çıkacak. Takımı motive etmeye çalışan Avcı 'G.Saray derbisi öncesi kazanmalıyız' dedi

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Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligde son olarak lider Alanyaspor'u 2-0 yenerek toparlanma sinyali vermişti.
 
Siyah-beyazlılar bugün deplasmanda Ankaragücü'nü de mağlup ederek derbi öncesi sıkıntı yaşamak istemiyor ama sakatların çokluğu düşündürüyor.
 
Gökhan, Ruiz, Oğuzhan, N'Koudou ve Dorukhan Toköz bu akşam sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sezon başından bu yana sakatlıklar yüzünden ideal kadrosunu oluşturamayan Abdullah Avcı bugün de farklı isimlerden oluşan on bir sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı dün yaptığı son toplantıda "Galatasaray maçı öncesi kazanacağımız üç puan çok önemli. Bu maçtan mutlaka kayıpsız çıkmalıyız" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.
 
Elneny dönüyor
 
Öte yandan Ankaragücü maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğundan dolayı ortaya sıkıntılı bir tablo çıkmış olsa da Abdullah Avcı'nın biraz olsun yüzünü güldüren bir gelişme var.
 
Cezası biten Muhammed Elneny, bu akşamki karşılaşmada forma giyebilecek. Bu arada Beşiktaş'ın gelecek haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı sebebiyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

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