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  • Abdullah Avcı: Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum
Spor

Abdullah Avcı: Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2022 Pazar 23:06 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Maçla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık. Oyunu iyi planladık. İki büyük takıma yakışan bir oyun oldu. Kazanmak için geldik, üzgünüz. Bu atmosferde 1 puan da iyi. İki senedir burada kazandık, yine de kazanmak istedik. Biz çok yorgunuz. Dinlenmek ve en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Abdullah Avcı ayrıca, "İki gün izin yapacağız. Cumartesi maçımız, ona hazırlanacağız. Beşiktaşlı futbolcuları da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Oyuncularımı da tebrik ederim. Kim kazanırsa kazansın, şampiyon olmayacaktı. Daha 10. haftadayız, 20 haftayı ne yapacağız? 10. haftada final maçı olmaz. Aynı baskıyı burada da yaşadım. Biraz daha bakış açısını değiştirmeliyiz. Kazanmak ya da kaybetmek ölüm değil! Böyle bakarsak, daha iyi hissedeceğiz." açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞLILARIN TEPKİSİNE CEVAP

Beşiktaş taraftarının tepkisiyle ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş formasını hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Aslında Bartın'a bakalım. Kimsenin ailesi, kötülükleri hak etmiyor. Ne oldu? Maç oynadık, bu mu? Beşiktaş'a büyük saygım var. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum." dedi.

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