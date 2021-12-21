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Spor

Abdullah Avcı, Djaniny'i riske etmiyor

Djaniny'den Altay karşılaşması öncesi Trabzonspor'a kötü haber geldi.

21 Aralık 2021 Salı 09:32 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:32
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Altay maçı öncesi ağrı hisseden Djaniny'yi riske etmeyecek.

30 yaşındaki futbolcu dünkü idman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya ağrılarının olduğunu söyledi. Böyle durumlarda futbolcusunu riske etmeyen Avcı da planlarını değiştirdi ve Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'e almaya karar verdi.

LİDER, İZMİR'DE ÜÇ PUAN ARIYOR

Süper Lig'de 42 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, bugün 10 haftadır kazanamayan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay ile deplasmanda karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

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