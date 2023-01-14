Abdullah Avcı: Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"FAZLA POZİSYON VERMEDİK"

"Başakşehir'in organizasyonları var ama fazla pozisyon vermedik. İyi mücadele ettik. Zor müsabakalar. İyi bir takım. Ligin en güzel takımlarından bir tanesi. Hep Avrupa kupalarındalar. Onlara başarılar diliyorum. Kırılmalar yaşıyoruz. Artık bir standart oturtmak istiyoruz. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Vazgeçmeden de devam ediyoruz."

"DOĞRU ZAMANDA İYİ GALİBİYET"

"Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Her kulvarda Trabzonspor var, olmaya devam edecek. Bir teşekkür de taraftarımıza. Bana gösterdikleri nezakete, saygınlığa. Başından beri verdikleri destek, teveccühleri, harika destekleri için çok teşekkür ederim. Bize transfer değil, taraftar lazım. Bu desteklerine devam etsinler."

"HİZMET İÇİN VARIZ"

"Trabzonspor, büyük bir kulüptür. Biz hizmet için varız. Kulübe hizmet vardır. İlişkiye hizmet yoktur. İçerisi bizim ailemiz. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor, neler oluyor, bilmiyorum. Biz bu organizasyonları daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Trabzonspor, büyük bir kulüp. Daha iyi hale gelecek bir potansiyeli var. Kendi içlerinde, kendi yarattıkları problemle boğuşmasınlar. Paçalarına yapışmasınlar. Bu şehrin en büyük markası Trabzonspor, biz ona hizmet etmeye devam edeceğiz."

"SÖZLEŞMESİNİ DONDURABİLİRİZ"

"Transfer için kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Edin'in durumu var, dondurma gibi bir durumumuz var. Kulübün bütçesi var mı, yoksa taraftarımız bize transfer olarak devam etsin."