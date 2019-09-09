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Abdullah Avcı, Elneny'yi Gazişehir Gaziantep maçında ilk 11'de oynatmayı planlıyor

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor’la oynanan hazırlık maçında Mısırlı oyuncu Elneny’ye hayran kaldı. Avcı, Gazişehir karşısında tecrübeli oyuncuya ilk 11’de şans verecek.

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Beşiktaş, milli arada çalışmalarını sürdürüyor... Önceki gün Ümraniyespor’la bir hazırlık maçı yapan Siyah-Beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu mücadelede hem yeni transferlerin hem de yedek oyuncuların son durumunu gördü. Sık sık not tutan tecrübeli çalıştırıcı, Arsenal’den kiralanan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny’ye ise hayran kaldı. Avcı, hafta sonu oynanacak olan Gazişehir maçında Elneny’ye ilk 11’de şans verecek.

(Güneş)

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

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