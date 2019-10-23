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Abdullah Avcı: Enzo Roco yarın ilk 11'de başlayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçı öncesinde açıklamada bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Bragaile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Birçok farklı oyuncu kullandıklarını söyleyen Avcı, "Tedavide olan oyuncular var, antrenman öncesi ve sonrasında yarın ile ilgili alacağım bilgiler var. Yarın 1-2 oyuncu ile ilgili, pazar gününü daha sonra düşüneceğiz. 10 tane resmi müsabaka oynadık, 21 tane oyuncu 11'de başlamış, bu çok sağlıklı değil. 4. sağ beki kullanacağız değişik mevkiilerden. Burada olan oyuncu grubu, ne olursa olsun en iyisini yapmak isteyecektir" dedi.

Braga'yı değerlendiren teknik adam, "Braga Şampiyonlar Ligi de oynamış, oyun organizasyonları olan bir takım. Daha evvel de karşılaştım. Savunma ve hücum özellikleri var, çözüm noktaları var." ifadelerini kullandı.

Yönetim değişikliğine değinen deneyimli hoca, "Kulüpte bir değişim oldu. Yarından itibaren kulüpteki değişimle beraber olumlu yansımaların olduğunu düşünüyoruz. Oyuncu grubunun da, bizim de olumlu anlamda değişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Enzo Roco'nun 11'de olacağı bilgisini paylaşan antrenör, "Roco sezon başından itibaren 2,5 sakatlık geçirdi. 2 tane yarım hazırlık maçı oynamıştı. Şu anda fiziksel durumu iyi, sakatlığı yok, yarın bizimle beraber ilk 11'de başlayacak" dedi.

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