Abdullah Avcı: Fenerbahçe yenilmeyecek bir takım değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taktiğini belirledi.

Bordo-mavililerin teknik patronu Fenerbahçe'nin bu sezon en çok zorlandığı maçlardan biri olan Antalyaspor mücadelesini defalarca izledi. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'un yaptığı gibi rakibine ön alanda baskı uygulayacak ve hataya zorlayacak.

"YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİL"

Trabzonspor'un özellikle hücumcularının bu maçta daha hareketli olmasını isteyen Abdullah Avcı'nın Edin Visca ve Abdülkadir Ömür ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ayrıca santrafor bölgesinde forma giyecek olan Paul Onuachu'dan daha çok mücadele etmesini isteyen Avcı'nın Becao ve Djiku'nun yokluğundan yararlanmak istiyor.

Abdullah hocanın derbi maçla ilgili olarak oyuncularına, "Biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Fenerbahçe yenilmeyecek bir takım değil. Sadece her zamankinden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Orada 3 puanı kazanacağımıza inanıyorum" dediği öğrenildi.