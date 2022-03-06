İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2022 Pazar / 3 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz
Spor

Abdullah Avcı: Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Mart 2022 Pazar 21:52 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 21:52
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Çok güzel atmosfer vardı. Rakibe, hakeme, yaptığımız işe saygı. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Golü bulduk, golleri kaçırdık. 11'e 10'dan sonra bazı zamanlarda daha hareketli olabilirdik. Kazanmak için geldik. Şampiyonluğa yakın takımız, şampiyon gibi oynamak istedik. Duran top öncesi kazanmak için ikinci değişiklik yapıyorduk ama olmadı. Sonrasında direk var, final pasları var. Rakibe kazanması için bir şey vermedik." dedi.

Lig yarışıyla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "10 haftada kaldı, Konyaspor'dan 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istiyoruz. Hiç kaybetmek aklıma gelmedi. Taraftar her türlü mutlu uyanacaktı. Bizim kredimiz çok fazla. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. Fırsatı yakalamışken, çabuk bitirebilirdik." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.