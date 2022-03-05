Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin tarihi serisini bozmak istiyor

IHA 5 Mart 2022 Cumartesi 11:14 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 11:14

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 17 puan fark atan bordo-mavililerin Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 20. Zirvede puan kaybı yaşamak istemeyen Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek isterken, sarı-lacivertliler ise lider karşısında moral bulmak istiyor.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK KEZ KADIKÖY'DE

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, görev süresi boyunca bordo-mavili takımla ilklere imza atarak rekorlar kırdı. Karadeniz ekibine yeni bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adam şampiyonluk sezonunda Kadıköy'de ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında takımının Süper Lig'de ezeli rakibi karşısındaki 24 maçlık galibiyet hasretine ise son vermeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR LİGDEKİ GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip gelirken, 11 defa berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

Bordo-mavililer 16 Haziran 2020'de Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertlileri Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin ev sahibi takım unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 24 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-1999: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

1999-2000: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-1

2000-2001: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5-2

2001-2002: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-0

2002-2003: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2003-2004: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

2004-2005: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-1

2005-2006: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2006-2007: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-2008: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2008-2009: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2009-2010: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2010-2011: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

2011-2012: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-2013: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2013-2014: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2014-2015: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2015-2016: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

2016-2017: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2017-2018: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2018-2019: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2019-2020: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2020-2021: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1