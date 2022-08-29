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Spor

Abdullah Avcı: Galatasaray daha net pozisyonlara girdi

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Eksik çıkılan bir derbi. 11'in 5 tanesi bizimle değildi. Derbi iyi değildi. Takstiksel anlamda da iyi değildi. Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi. İçerde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik." dedi

Takımının oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Kısır ve taktiksel olarak tatmin etmeyen maç. Futbolda bu da var. Sakatların iyileşmesini temenni ediyoruz. 24 günde 6 maça çıktı. Maçtan memnun değilim. Kazanabilirdik ama bunu yine söylememem gerekiyordu. Taraftara teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Transfer yapacağız. Eksikler var. Gitmeler de olacak." dedi.

Genç kaleci Muhammet Taha Tepe ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Muhammet Taha Tepe güveni verdi. Karakteriyle vermişti, büyük bir maçta da yaptıklarıyla verdi." ifadelerini kullandı.

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