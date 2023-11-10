Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi: Kazanmak ve gelişmek önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Yorucu. Şöyle; rakibin ya 5'li ya da 4'lü olacağını, nasıl karşılayacağını, burada neler yapmamız gerektiğini, hangi opsiyonları kullanmamız gerektiğiyle ilgili çalıştık. Bunu bazen kullanamayabilirsin. Bazen oyuncu pas hatası yapar. Bu teknik-taktik boyutu. Bu iş, enerji işi. Bugün ısınmada bilgi geldi, takımın enerjisi düşük diye. Ne oldu yani bir haftada? 4 gündür uyarıyorum zor maç diye. Çok zor bir maç bizi bekliyor diye... Her türlü detayı düşündük. İkinci yarıda sadece teknik olarak değişiklik yaptık. Bazı geçişler yakaladık, golü bulduk. Ama yediğimiz gol, ilkokul vardır, ondan önce kolej vardır... Bu şekilde bir pas, arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu da oraya girip o pası almaz. Bunların hepsini tekrar tekrar çalışmak zorundayız. Bu biraz yoruyor ama yapacak bir şey yok, işimiz bu." dedi.

Abdullah Avcı sözlerine, "Bunları görerek kazanabiliyorsak, bu bizim için değerli. Kazanmak ve gelişmek önemli. Bu oyun; enerji, duygu, coşku ama akıl var. Duygularınla oynayamazsın. Okul bahçesinde oynamıyoruz. Planı var, organizasyonu var. Bu şekilde kazandık, ikinci yarıda daha iyiydik. Yeterli mi, değil. Çok çalışmamız, daha hızlı oynamamız gerekiyor. Oyuncu kalitesini arttırmamız gerekiyor. Çok çalışacağız, tekrarlar yapacağız. Daha iyi olacağız diye düşünüyorum." diye devam etti.

Paul Onuachu'nun performansı ve attığı ikinci gol için konuşan başarılı teknik adam, "Onuachu'ya bir parantez, çok ekstra bir gol attı. Onu ayrı bir performans açmak gerekiyor. Sezon çok uzun olmasına rağmen sezonun golü diyebilirim. Hem kazanmada etkisi olan hem de fantastik bir gol. Çok katkı sağlıyor bize. Belki ona göre oyunu tercih edeceğiz bundan sonra" dedi.

Abdullah Avcı, ayrıca, "Oyunun ilk yarısından memnun değilim. Oyunun içinde bunlar var. Ama kazandık mutluyuz. Aradan sonra daha iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız." sözlerini sarf etti.