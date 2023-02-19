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Spor

Abdullah Avcı, genç yetenekleri ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 13 yaş altı takımı oyuncuları ile buluştu.

AA19 Şubat 2023 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Abdullah Avcı, genç yetenekleri ziyaret etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin 13 yaş altı takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Ali Kemal Denizci, Kadir Özcan Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Avcı, oyunculara tavsiyelerde bulunarak, "Hem futbolculukla hem hayatınızın planlamasıyla hem de eğitiminizle alakalı hepsini bir arada çözecek şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bir tanesini aradan çıkartmak yerine, hepsini aynı anda planlayın ve programlayın. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra oyuncularla görüşen Avcı ve Denizci, Gençlik Geliştirme Direktörü İhsan Derelioğlu'ndan da bilgi aldı.

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