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Spor

Abdullah Avcı: Geri düşüp kazanmak kolay değil

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2021 Salı 23:19 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:19
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadı. Sonradan girenler de çok büyük katkı sağladı. Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli." dedi.

Başakşehir maçı hakkında konuşan Avcı "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek, adam eksiltebilecek kanar oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.

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