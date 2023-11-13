Trabzonspor'da 2020-2021 sezonunda 8. haftanın ardından göreve gelen Abdullah Avcı, ilk 4 maçından 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan çıkarmıştı. Başarılı hoca, ikinci dönemine daha iyi başladı. Yine 9. haftada bordo-mavili takımın başında olan tecrübeli çalıştırıcı, bu kez 4 haftalık periyotta 10 puan topladı. Üstelik Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkıp, ligdeki 26 senelik hasreti bitirdi.

Deplasmandaki müthiş zaferin ardından Papara Park'taki Konyaspor mücadelesinde herkes çok daha coşkulu bir takım beklerken, Karadeniz temsilcisi, 85. dakikada Onuachu'nun attığı inanılmaz golle 2-1 kazandı. 'Bırakın tekniği taktiği!' Özellikle ilk yarıdaki kötü oyun akıllarda soru işaretleri yarattı. Abdullah Avcı da takımın ilk 45'teki görüntüsünden hiç memnun kalmadı. Öyle ki devre arasında çok sert bir konuşma yapan başarılı teknik adam, "Ne oldu? Sezon mu bitti? Niye heyecanınız yok? Kendinize gelin! Birbirinize sarılarak oynayın" sözleriyle oyuncularını ateşledi.

"HEDEF DAİMA ZİRVE"

Bordo-Mavililer, ikinci yarıda Onuachu'nun attığı 2 golle kazanırken, maç bitiminde Avcı soyunma odasında yine net mesajlar verdi. Avcı'nın "Hafta boyunca çalışıyoruz. Gösteriyoruz ama bize hiç yakışmayan bir gol yiyoruz. Böyle basit hatalar yapamayız, kolay ikramlar sunamayız kimseye. Akıllı oynamak zorundayız. Kazandık, mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum ama yetmez. Biz çok daha iyi olacağız, çok daha dominant oynayacağız. Bunun için de herkes fedakârlık yapacak. Unutmayın, Trabzonspor'un olduğu yerde hedef daima zirvedir" dediği öğrenildi.

ASIL HEDEFİ ARA SONRASI

Bjelica yönetiminde 1.5 olan puan ortalaması Abdullah Avcı ile maç başına 2.5'u bulurken, şampiyon hoca milli ara sonrası kazanma serisini sürdürüp, ilk 2 sırayla makası iyice daraltmak istiyor.