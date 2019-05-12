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Abdullah Avcı: Haftaya finale çıkacağız

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

Bizim de planlarımız var. Bugün de var haftaya da var. Haftaya bir final var. Bizim de rakibe göre stratejilerimiz oluyor. Oyunu 2'den sonra 3'ü bulsak rahat bir organizasyona dönebilirdik. Bu haftalar kolay değil. Böyle bir kültüre sahip değiliz. Ama bunu koruyabilmek gerek. 33.haftada bir final maçına çıkacağız. Oraya da kazanmak için giden, oyunu düşünen, oyunda kalan bir takım olarak gideceğiz. Bugüne kadar oyun olarak kaybetmedik. Oyunun içinde kalmak ve oyundaki gücümüzle devam edeceğiz.

Kazanmak için her yol mübah değildir demiştim önceki sene. Saha dışıyla ilgili de çalışmalar yapmak gerekiyor demek ki. Ama yine iyi oyunun olduğu, hak edenin olduğu bir müsabaka olsun. Biz kazanmak için gideceğiz. Bu başka bir maç, başka bir hazırlanma. Geriden dönüp kazanabilmek önemliydi. Çok başarılıyız. Şampiyon da olsak 2 gün konuşulacak, olmasak da 2 gün konuşulacak. 3. gün yeni bir sezon başlıyor.

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