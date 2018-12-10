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Abdullah Avcı: Haftaya geçen senenin son şampiyonu ile oynayacağız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçının ardından konuştu.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada gelecek haftaki Galatasaray maçı için de konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonu sözleri...

''Rakibe pozisyon vermedik, korner atmadılar. Böyle bir haftada kazanmak çok değerli. Ligin daha 19 haftası var. İstatistikler birçok şeyde değerli ama bunu daha standart hale, geliştirerek daha iyi hale getirmemiz lazım.''

''Haftaya geçen senenin son şampiyonu, değerli bir takımıyla karşılaşacağız ve hafta boyunca hazırlanacağız.''

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