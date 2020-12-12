İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Her oyuncumuz pas hatası yaptı
Spor

Abdullah Avcı: Her oyuncumuz pas hatası yaptı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'la golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu oyuncularını eleştirdi. Oyun anlamında değerlendirilecek bir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Her oyuncunun pas hatası yaptığını belirten Avcı, ' Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 18:56 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:58
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından, “Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar” dedi.

Trabzon, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyun anlamında değerlendirilecek bir durumumuz olmadığını düşünüyorum. Her oyuncumuz pas hatası yaptı. Oyunun nereye döneceği belli olmayan bir oyun ve sahada bir beraberlik var. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olmadıklarını düşünüyorum.

Hiçbir tarafıyla sahanın içerisinde doğru durmadık. Bundan sonra aklın daha fazla önde olduğu oyunlara dönmeye çalışacağız.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.