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Spor

Abdullah Avcı: Hiçbir şey için geç kalınmış değil

Trabzonspor'un başına ikinci kez geçen deneyimli teknik adam Abdullah Avcı bordo mavili ekipteki kötü gidişi tersine döndürmek istiyor.

Sabah16 Ekim 2023 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Hiçbir şey için geç kalınmış değil
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Trabzonspor'da ikinci kez takımın başına geçen Abdullah Avcı, ciddi bir değişime imza atmak istiyor.

Yoğun tempoda çalışmalara başlayan ve göreve gelir gelmez analiz ekibinden futbolcuların verilerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilmesi için çaba harcıyor.

Toplantı üstüne toplantı düzenleyen 60 yaşındaki teknik adamın, oyuncularını, "Sadece 8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç kalınmış değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesine vurgu yaptığı öğrenildi.

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