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Spor

Abdullah Avcı ile İstanbul Trabzonspor'a deplasman değil!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Abdullah Avcı ile İstanbul Trabzonspor'a deplasman değil!
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Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

ÜÇ BÜYÜK RAKİBİNE KARŞI 12 MAÇTA 2 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2 M
2020-2021K.Gümrük-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1 G
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1 M
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1 B
2020-2021Trabzonspor-K.Gümrük2-0 G
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2 B
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1 G
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1 G
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2 G
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0 B
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2 G
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0 G
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1 B
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1 M
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2 G
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0 B
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1 G
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0 B
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2 B

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