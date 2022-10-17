Abdullah Avcı ile İstanbul Trabzonspor'a deplasman değil!

Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-2 M
|2020-2021
|K.Gümrük-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|0-1 G
|2020-2021
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1 M
|2020-2021
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-1 B
|2020-2021
|Trabzonspor-K.Gümrük
|2-0 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-2 B
|2021-2022
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|0-1 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1 G
|2021-2022
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2 G
|2021-2022
|K.Gümrük-Trabzonspor
|0-2 G
|2021-2022
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|0-0 B
|2021-2022
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|1-0 G
|2021-2022
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1 B
|2021-2022
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 B
|2021-2022
|Trabzonspor-Karagümrük
|1-1 B
|2021-2022
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|3-1 M
|2022-2023
|İstanbulspor-Trabzonspor
|0-2 G
|2022-2023
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-0 B
|2022-2023
|Ümraniyespor-Trabzonspor
|0-1 G
|2022-2023
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|0-0 B
|2022-2023
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2 B