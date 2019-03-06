Abdullah Avcı İspanya Ligi'ne göz kırpıyor

2014 yılından beri Basakşehir’i çalıştıran ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olan Abdullah Avcı’nın ismi her sezon büyük takımlarla anılsa da deneyimli hocanın bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı.

ABDULLAH AVCI İSPANYA LA LİGA'YA GÖZ KIRPIYOR

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Teknik direktör sıkıntısı yaşadığı dönemlerde Abdullah Avcı’yı göreve getirmek isteyen, fakat bunda başarılı olamayan 3 büyükler tecrübeli çalıştırıcıyı bir türlü ikna edemezken Başakşehir ve Avcı’nın çok farklı planlarının olduğu öğrenildi. Bu sezon şampiyonluk sevinci yaşanması halinde 56 yaşındaki teknik adamın yurtdışındanda takım çalıştıracağı belirtildi. Süper Ligde uzun yıllar hocalık yapan ve artık ülke dışında Türkiye’yi temsil etmek isteyen Abdullah Avcı’nın La Liga’ya oldukça sıcak baktığı belirtilirken, İspanya’da bazı kulüplerin Avcı’yı yakından takip ettiği bildirildi.

MONCHİ AVCI'YI YOKLAMIŞTI

Sevilla’da çalıştığı dönemlerde yurtdışında yaşayan bazı Türk menajerlere Abdullah Avcı’yı soran Monchi’nin hocayı radarına aldığı bilinirken, La Liga haricinde Alman kulüplerinin de Abdullah Avcı için zemin yokladığı öğrenildi.