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Spor

Abdullah Avcı İstanbul'da derbi kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile 7. karşılaşmasına çıkacak.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:34
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Ligde 27 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda daha da avantajlı duruma geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinin, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda ise genel olarak denge var.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakipler karşısında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım, dış sahada oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 yenerken Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, kendi evinde ise Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

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