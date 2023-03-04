İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Abdullah Avcı istifa!'' Trabzonspor'da isyan bayrağı çekildi
Spor

''Abdullah Avcı istifa!'' Trabzonspor'da isyan bayrağı çekildi

Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'a yenilen Trabzonspor'da Abdullah Avcı için bardak taştı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar Abdullah Avcı'ya istifa çağrısında bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
''Abdullah Avcı istifa!'' Trabzonspor'da isyan bayrağı çekildi
ABONE OL

Süper Lig'de son dönemde istediği skorları alamayan Trabzonspor'da taraftarlar, Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Bordo-mavili tribünler, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından, "Abdullah Avcı istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

726 GÜN SONRA MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayır attı. Trabzonspor'un golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Trabzonspor, aldığı yenilgi ile 38 puanda kalırken, 5 maç sonra kazanan son sıradaki İstanbul temsilcisi ise puanını 18'e yükseltti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.