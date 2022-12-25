Abdullah Avcı, Jorge Jesus'u böyle mat etti!

Trabzonspor iç sahada oynadığı Fenerbahçe maçında 3 puanı elde ederken, dev maçta Abdullah Avcı'nın analizleri fark yarattı.

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FENERBAHÇE'NİN İSABETLİ ŞUTU YOK!

13 haftada 36 gol atan Fenerbahçe bu derbide etkisiz bir görüntü çizdi ve isabetli şut dahi atamadı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda Joshua King'in direkte patlayan topu dışında istediklerini yapamadı.

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ABDULLAH AVCI'DAN DETAYLI FENERBAHÇE ANALİZİ

Abdullah Avcı ve ekibi Fenerbahçe mücadelesine en iyi şekilde hazırlanırken, karşılaşma öncesinde oyuncularına da rakipleri hakkında tek tek detaylı bir analiz yapmıştı.

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Avcı maç sonunda ise "Rakibimiz Fenerbahçe her türlü planı olan bir takım. Biz rakibin güçlü ve güçsüz yanlarını biliyorduk. Zaten ona göre bir hazırlık yaptık. Oyuncularımız da oyun planına sadık kaldı. En önemlisi rakibimizi iyi bir oyun ile yenmeyi başardık" diye konuştu.

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KARİYER REKORU KIRDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün kariyeri için önemli bir galibiyete imzasını attı. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe galibiyeti ile beraber iç sahada görev yaptığı son 32 Süper Lig maçını kaybetmemeyi başardı. Bu maçların 20'sini kazanıp, 12'sinde beraberlikle ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamış oldu.