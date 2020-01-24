24.01.2020 10:30 - Güncelleme: 24.01.2020 10:30

BEŞİKTAŞ’TA kazan kaynıyor... Ligdeki Sivasspor mağlubiyetiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, BB Erzurum’a da iki maçta yenilmesinin ardından Türkiye Kupası’na veda etti. Üst üste alınan bu kötü sonuçlar sonrasında hedef tahtasına oturan Teknik Direktör Abdullah Avcı için Göztepe maçı ‘tamam’ ya da ‘devam’ mücadelesi olacak. İzmir deplasmanında istenmeyen bir skor alınması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrılacak. Takımın durumundan huzursuz olan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Sergen Yalçın ile dirsek temasında olduğu belirtildi. Avcı ile yollar ayrılırsa Sergen Yalçın yuvasına geri dönecek.



(Akşam)