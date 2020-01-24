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Spor

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki kaderini Göztepe maçı belirleyecek

Abdullah Avcı, Göztepe karşısında kader maçına çıkacak. Alınacak kötü sonuç, Beşiktaş macerasını bitirecek.

24.01.2020  10:30 - Güncelleme: 24.01.2020  10:30

BEŞİKTAŞ’TA kazan kaynıyor... Ligdeki Sivasspor mağlubiyetiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, BB Erzurum’a da iki maçta yenilmesinin ardından Türkiye Kupası’na veda etti. Üst üste alınan bu kötü sonuçlar sonrasında hedef tahtasına oturan Teknik Direktör Abdullah Avcı için Göztepe maçı ‘tamam’ ya da ‘devam’ mücadelesi olacak. İzmir deplasmanında istenmeyen bir skor alınması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrılacak. Takımın durumundan huzursuz olan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Sergen Yalçın ile dirsek temasında olduğu belirtildi. Avcı ile yollar ayrılırsa Sergen Yalçın yuvasına geri dönecek.

(Akşam)

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