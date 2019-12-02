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Abdullah Avcı: Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda motivasyon aşıladı.

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Beşiktaş Kayserispor önünde 5'te 5 hesapları yapıyor...
 
Teknik Direktör Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda, "Kayseri bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.
 
HER MAÇ FİNAL
 
Artık her maçı final olarak düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Avcı, "Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puan. Bu maçların ilk halkası Kayserispor. Taraftarımız önünde kazanmalıyız" diye konuştu.
 
KARTAL'DA HEDEF 5'TE 5 YAPMAK
 
Ligde son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan Beşiktaş, Kayserispor'u da yenerek seriyi sürdürmenin planlarını yapıyor. 
 
(Takvim)
 

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