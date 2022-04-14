Abdullah Avcı Karagümrük maçının ilk 11'ini belirledi

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan uzak kalan Hamsik'i sahada tutmak isteyen Avcı'nın orta sahayı Hamsik-Siopis-Abdülkadir 3'lüsü olarak kurması bekleniyor. Savunmada Denswil ve Peres ikisinin yanında, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de şans bulan Hüseyin Türkmen'in bu hafta da stoperde Vitor Hugo ile birlikte sahada olacağı tahmin ediliyor. Son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğüne rağmen Nwakaeme'yi değerlendirmek isteyen Avcı'nın oyuncuya ilk 11'de şans vereceği değerlendiriliyor. Sürprizlerin yaşanabileceği ilk 11'de golcü oyuncu Djaniny'nin de yer alacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un yarın oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Hamsik, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Djaniny"