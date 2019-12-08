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Abdullah Avcı: Kasımpaşa'yı asla hafife almayın

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına rehavet uyarısı yaptı.

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Avcı'nın, "Çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Kasımpaşa'yı asla hafife almayın. Rehavete yer olmayan bir dönemde tüm enerjinizi sahaya yansıtmanızı istiyorum. Devre arasına kadar kalan 4 maçı kazanarak 36 puanla tamamlayalım" dediği belirtildi.
 
 

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