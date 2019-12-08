Abdullah Avcı: Kasımpaşa'yı asla hafife almayın
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına rehavet uyarısı yaptı.
Avcı'nın, "Çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Kasımpaşa'yı asla hafife almayın. Rehavete yer olmayan bir dönemde tüm enerjinizi sahaya yansıtmanızı istiyorum. Devre arasına kadar kalan 4 maçı kazanarak 36 puanla tamamlayalım" dediği belirtildi.
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