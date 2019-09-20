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Abdullah Avcı: Kendimizi sorgulayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 kaybettikleri Slovan Bratislava maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Bratislava maçı ve son dönemdeki kötü sonuçlarla alakalı olarak Abdullah Avcı, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Bugünkü görünen veya sistem, organizasyon, bireysel performans, takım savunmasında hata, yani bunun çok açıklaması yok. Bunun içinde bir takım çözümler bulmaya çalışacağız. Bu seviyede bu kadar geçiş, pozisyon verme, ayağında veya top rakipteyken takım savunmasını yapamama..." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ"

"Öne geçmene rağmen parça parça, bölüm bölüm iyi yapmaya çalıştığın şeyler var. Bu seviyede, bu şekilde bireysel hata yapamazsın." diyerek sözlerini sürdüren Avcı, "Hangi sistemle oynarsan oyna, hangi organizasyonla oynarsan oyna bunu kaldırmaz. Bir çözüm bulmak gerekiyor. Kendimizi de sorgulayacağız, oyuncu da aynı şekilde. Çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.

"SAĞLIK, GİDİŞAT..."

Stoperde sakatlıklar ve cezalılar sonrası kimi oynatacağına dair gelen soruya Beşiktaş'ın hocası, "Pazartesi maçımız var. Sağlıkla ilgili, gidişatla ilgili, Enzo'nun durumu ne, Victor Ruiz ile ilgili durum ne ortaya çıkacak. Bunların sonunda mevcutun durumu içinde değerlendirmeye çalışacağız." cevabını verdi.

"SAHADA DOĞRU DURMUYORSAN..."

Takımın düşen pas yüzdesiyle alakalı soruyu ise Avcı, "Topa sahip olurken de sahada bir duruş vardır savunma anlamında, sen içeriyi kapatmıyorsan, sahanın içerisinde doğru durmuyorsan bunu bireysel performansla da, takım organizasyonuyla da açıklayamazsın. Bir çözüm bulacağız." sözleriyle cevapladı ve röportajı noktaladı.

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