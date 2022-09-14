Abdullah Avcı: Kızılyıldız'ı yenerek grupta iddialı hale geleceğiz

Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kızılyıldız ile oynayacakları maçın önemine vurgu yaptı.

Skor ve oyun olarak iyi başlayamadıkları turnuvanın ikinci maçını Kızılyıldız ile taraftarları önünde oynayacaklarını ifade eden Avcı, "Rakibimiz bizim zamanımızın Yugoslavya'sı, şimdinin Sırbistan'ının en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun bir taraftar grubuna sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, tahmini 4-2-3-1 oynayan, geçişlerde verdiğimiz pozisyonları göz önünde bulundurarak ona göre bir oyun planı yapacaklar. Kazanarak gruptaki varlığımızı hissettirip, iddialı hale gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanarak grupta tekrar iddialı hale gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Avcı, takım savunmasını güçlendirmek için çok tekrar yapacaklarını vurgulayarak, "Bazen oyuncuların alışkanlıkları vardır eskiden kalan, biz bu alışkanlıklarla hücumda iken nasıl savunma yapılması gerektiği konusunu çalışacağız. Yeni katılan oyuncu grubumuz ile çok sayıda tekrar yaparsak başaracağız. Yarın da bunun için iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

"GEÇEN SENEDEN DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Bir soru üzerine motivasyonun çok önemli olduğunu kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu grubunun pırıl pırıl, enerjisi yüksek, iş odaklı, saha içinde konuşabildiğim takıma sahibiz. Geçiş dönemi yaşıyoruz. Motivasyon ve grup enerjisi önemli. Ama saha içinde bir geçişten verdiğimiz pozisyondan bahsediyoruz. Motivasyon küçük parçası. Sahadaki tekrarlara fazla ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren toplamda 10 resmi müsabaka oynadık. Bu hafta 3 deplasman yaptık. Geçen hafta, İstanbul, Macaristan, Adana, iklimler değişik. Bir takımdan 7-8 yeni oyuncuyla organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bazen antrenman yapamadan görsel ile hazırlanıyoruz. İyi bir aile ortamı var, oyuncu grubunun enerjisi yüksek. Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Bu kadar net ve iddialıyım. Onun için tekrarlara ihtiyacımız var. Bu tekrarları yaptıktan sonra kasım ayından itibaren oradan daha iyi ritim, skor ile yolumuza devam edeceğiz."

Avcı, taraftarların kendilerine çok güzel şeyler hissettirdiğini de vurgulayarak, "Benim geçen sene burada yaşadığım duygular çok güzel duygulardı. Sahada, yolda her yerde taraftar destek veriyor. 22 ay bitti. 21 ay Trabzonspor'da harika işler oldu. 5 kupanın 3'ü alındı. Oyun kalitesi değişti. Yurt dışına oyuncu transfer ettik. Herkesin saygı duyduğu takımız. Taraftarlarımız dünyaya örnek. 21 ay kimse eleştiri yapamadı. 21 ayın sıkışmış bir şeyin konuşmasına müsaade etmek lazım. Şampiyon olan takımın hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu başlamıştı. Biz ondan sonra Süper Kupa aldık. 21 ay sıkışmış enerji var. Biraz o boşalsın. Cebimize koyacağımız şeyler de oradan olabilir." ifadesini kullandı.

"Benim ve ekibim yolu uzun." diyen Avcı, "Biz 'Oyuncu, kulüp organizasyonu, Avrupa standartları, prestij, daha iyisini nasıl yapabiliriz?' onu düşünüyoruz. Günlük, anlık sonuçlarla ettiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Benim, oyuncularım yolu uzun. Sıkışmış enerji boşalsın, dengelensin." diye konuştu.

Avcı, Egemen Korkmaz'ın sezon başında teknik ekipten ayrılış konusunda da "Egemen ile hala görüşüyoruz. Türk futboluna antrenör olarak katkı sağlayacak. Dostluğumuz devam ediyor. Ayrılma nedeni kendi özel işleri. Yerini doldurmak kolay değil. Egemen takıma destek vermeye ve iletişime devam ediyor. Balıkçı barınağı burada ve anahtarını da bana bıraktı. Arada gidip kalıyorum." dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: "BANA YAKIŞMAYAN GOLDÜ"

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında grup maçlarına iyi başlayamadıklarını belirterek, "Skor olarak yenilgiyle oradan ayrıldık ama ilk maç bunlar olabiliyor. Şu an kendi taraftarımız önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi zaten biziz. Zor maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan veya puanlarla devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçında serbest vuruştan yedikleri gole ilişkin de "Orada bir tane baraj kurdurmuştum. Enis (Bardhi) de oradaydı. Ben içeriyi organize ederken Trezeguet de girdi. Bazen duygular karışabiliyor. Top da baraj içinden geçince yememem gereken goldü. Kendi özelliklerimin, yeteneklerinin farkındayım. Bazen duygular karışabiliyor, anlık ufak şeyler belirliyor. Kalecide saniyeler daha önemli. Bana yakışmayan bir goldü." şeklinde konuştu.

Takımın motivasyonuyla ilgili bir soru üzerine Uğurcan, şunları söyledi:

"Motivasyon bu işin parçası ama saha içinde olaylar farklı gelişiyor. Bazen anları doğru oynamak önemli. Arkadaşlarımıza motive, destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Mağlubiyetler can sıkıcı ama bence kötü gidişat çok yok ortada. İki maçta vardı. Pandemi döneminde kaçan şampiyonluk, ondan sonraki sezon başına başlangıç daha acı, kötüydü. Hocamız o dönemde geldi, taşın altına elini koydu. O durumu kısa sürede atlatmış ve öbür sezon şampiyon olmuştuk. Ortada kötü durum görmüyorum. Bu durumu atlatacak güç, karaktere sahibiz. Yarın da inşallah bunun başlangıcı olur. Ben bütün arkadaşlarıma kefilim, sonuna kadar güveniyorum. Maç ritmi ve beraber oynama ile toparlayacağız."