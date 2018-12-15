Abdullah Avcı: Mağlup olmadık, puan puandır

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini belirten Abdullah Avcı, "Galatasaray'ı tarif ettiğinizde iki tane ligin topla oynama seviyesi yüksek ve pas yapan iki takımıydık. Galatasaray hücum opsiyonlarında kısa ve net ama beklerin içeride çok derinlikli olduğu ve dar alandan geniş alana çıkınca tehlikeli olacak bir takımdı. Savunmadan hücuma geçişlerinde önde hızlı kenar oyuncuları olması ve hızlı oyuncuları olmasının planları vardı maç öncesinde. Bizim topa sahip olmaya devam edim çalıştığımız, merkez kapalı, kenarlara yönlendirecek bir oyunumuz vardı. Kenar ortalara daha çabuk gitmemiz lazım, yediğimiz gol kenar ortada penaltıdan geldi. İlerleyen sürelerde topa daha fazla sahip olmayı ve Galatasaray'ın buna müdahale edemeyeceğini düşünüyorduk. İlk yarı biraz acele edip final pası atan ve 2. yarıda bunu daha dengeli yapan bir takımdık. İlk yarı onlar bizden daha fazla topa sahip oldular ama öndeydik, bekleme gibi bir durumumuz vardı." dedi.

"G.SARAY'I YENSEYDİK DE LİG BİTMEYECEKTİ"

Açıklamalarına devam eden Abdullah Avcı, "Galatasaray kendi evinde seyirci baskısıyla şiddetli baskı yapıyordu. Bu baskıyı nasıl kırabileceğimizi gösterdik. Kazanmak için fırsatları yakaladık, daha da yakalayabilirdik, sonuç böyle oldu. Kazanmak istiyorduk ama kazansaydık da lig bitmeyecekti. Galatasaray'da sahaya çıkan 11'in 9'u geçen sene oynuyordu. Bu bir final maçı değildi. Biz farkı koruduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yola devam. Mağlup olmadık, puan puandır." diye konuştu.