Abdullah Avcı: Marek'siz de oynamayı bilmemiz lazım

17 Ekim 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 18:41

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu.

Planları sorulan Avcı, "Oyun planında değişiklik yapmadık, Marek'siz de oynamayı bilmemiz lazım. Bu derin kadroları, birbirine yakın oyuncu kalitelerini bunun için oluşturuyoruz. Formasyonda değişiklik yok aslında. Rakip 3-4-3 oynuyor, içinde opsiyonları var. Önde 3'lünün baskısı var. 2. bölgede ne yapacağız? Özellikle geçişi iyi uygulayan bir takım. Çözüm noktalarında sabırlı şekilde çalıştık. İki takımın da hedefleri var. Aklımızın, duygumuzun dengeli şekilde bunun içinde olması lazım. Oyun içinde ne olursa olsun, oyun disiplinine, çalıştıklarımıza sadık kalmamız gerekiyor. Herkesin iyi ki Trabzonspor var dediği bir takım, 8 haftadır desteği görüyor. Dünyanın her tarafındaki Trabzonspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Rica ediyorum, oyunculara sonuna kadar pozitif olarak destek versinler. Baskı yapmak performansı yukarı çekmeyecek. Maçtan sonra eleştiri olacak ama oyunun 90 dakikalık bölümünde Trabzonspor taraftarı hep pozitiftir, pozitif olmaya devam etsin." dedi.