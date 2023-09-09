EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Takımımız Ermenistan'la 1-1 berabere kalarak önemli iki puan kaybetti. Karşılaşma sonrasında Alman teknik adam Stefan Kuntz eleştirilerin hedefinde olan isimdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI!

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'ı konuk eden ve 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Sizin için eleştiriler var ve istifaya davet ediliyorsunuz. Düşünceleriniz nedir?" sorusuna "Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" yanıtını verdi.

İSTEDİĞİMİZ GALİBİYETİ ALAMADIK

Deplasmanda mağlup ettiğimiz Ermeniler'i bir kez daha yenmemiz halinde, hem zirvedeki yerimizi sağlamlaştırıp hem de rakiplerimizle puan farkını daha da açma şansı bulacaktık ancak istediğimiz galibiyeti alamadık. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, Letonya'yı 5-0'la geçti. Bu sonuçların ardından A Milliler, 5. maçında 10 puanını aldı ve liderliğini sürdürdü. Grupta kalan üç maçımızı sırasıyla; Hırvatistan (d), Letonya ve Galler (d) ile oynayacağız.

KUNTZ GİDİYOR AVCI GELİYOR!

Gelişmeler sonrasında TFF Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'la yolları ayırma kararı aldı. Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın, Milli Takım'ın başına geçeceği kaydedildi. TFF'nin Japonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi böyle bir karar alıp almayacağı merak konusu...

ABDULLAH AVCI NEDEN RİVA'YA GİTTİ

Abdullah Avcı'nın dışında gündemdeki diğer adayların ise Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Fatih Terim olduğu öğrenilirken, Avcı'nın artık imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Öyle ki Abdullah Avcı'nın şu anda (9 Eylül 19.00) Riva'da olduğu da iddialar arasında bulunurken son olarak Trabzonspor'u çalıştıran tecrübeli hocanın Riva'ya gitme sebebi ortaya çıktı.

20 GÜN PLANLANAN SEMİNER

Abdullah Avcı'nın 20 gün önce planlanan Hakem Semineri'nde konuşmacı olarak Riva'ya gittiği ifade edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de A Milli Takım'la beraber Eskişehir'de olduğu aktarıldı.