Abdullah Avcı müjdeyi verdi: 5 ile 8 arası transfer yapma planlarımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Spor'da takımın durumu, transfer hedefleri ve gelecek planlamaları hakkında konuştu.

İşte deneyimli teknik adamın sözleri:

"HİÇ PİŞMANLIK YAŞAMADIM"

"Trabzonspor'a gittikten sonra pişmanlık kelimesini hiç yaşamadım. Bilinç altımdan hiç böyle bir şey geçmedi"

"GİTMEDEN TESPİTLERİM VARDI"

"Trabzonspor'a gitmeden önce tespitlerim vardı. Oyun olarak tespitlerim vardı, şehrin de kolaylıklarını ve zorluklarını biliyordum."

"FORMASI AĞIRDIR"

"Trabzonspor'un gücü farklıdır, forması ağırdır. Trabzonspor, sahaya çıktığı zaman rakiplerine formasının ağırlığını hissettirir. Futbolcu ve teknik direktör olarak biliyorum."

"GEÇEN SEZON PLANLAMA YAPTIK"

"Geçen sezon yarışırken, gelecek sezonun planlarını yaptık. Geçen sezon, Fenerbahçe maçını kazansak, liderle aramızdaki puan farkı 3'e düşecekti ama oyun olarak gerçekçi değildi o zaman hedef."

"OYNATTIĞI OYUNLA DEĞER VERİLİYOR"

"Başakşehir süreci, yeni kurulmuş bir takım. Yarışmış, Avrupa'ya gitmiş devamlı. Bu değersizleştirildi. Kazansan devlet kazandı olacaktı, kaybettiğin zaman Abdullah Avcı, kaybetti. Ama o yatırımların sonucunca bir sene sonra Okan Hoca, şampiyon oldu. Bunlar ne yazık ki konuşulmuyor, saha içi konuşulmuyor. Avrupa'da bir teknik direktöre oynattığı oyunla değer veriliyor."

"BEŞİKTAŞ, DEĞER KATTI"

"Başakşehir'in 5 senesi, harikadır. Başarısız olarak adlandıramazsınız. İki tane ikincilik aldım, Beşiktaş süreci 6-7 ay, bana çok önemli hayat ve işle ilgili deneyim kazandırdı. İki yönetimle çalıştık, tarihi çok önemli olan, Süleyman Seba gibi başkana sahip olmuş bir camiada görev yaptığım için son derece mutluyum. Bunu her zaman söyleyeceğim. Bana çok önemli değerler kattı."

"DAHA ÇABUK KARARLAR ALDIM"

"Trabzonspor'da bana sunulan ortam, mesleki anlamdaki deneyimler, daha çabuk kararlar ve aksiyonlar almamı sağladı. Bunlar bazen döner bazen dönmez ama bu sene çok olumlu geri döndü deneyimler. Erken yol alarak, çalışarak, iletişim kurarak adımlar attık, birçok enerjinin bir araya toplandığı bir ortam oluştu."

"UĞURCAN AYAKTA TUTTU"

"Uğurcan'la 18 aydır çalışıyorum. Kaptan olarak harika bir tablo çizdi. Avrupa Şampiyonası'nda aslında onun adına başarılı gibi geçmişken, başarısız olarak gösterildi. Altay neden oynamadı denildi, Altay da bu ülkenin değerli bir kalecisi. Uğurcan, bana göre çok başarılı bir turnuva oynadı Uğurcan, şampiyonluğu çok istiyordu. Antalyaspor maçından sonra tek başına ağladığını da gördük. Bizim mekanizmamız bozuldu, ona rağmen Uğurcan bizi ayakta tuttu."

"UĞURCAN VE TRANSFER..."

"Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda."

"KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİLDİR"

"Ekip çalışmasına son derece inanıyorum, hiçbir teknik adam tek başına bir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Türk Milli Takımı'nın kalesini, Abdullah Avcı'nın ekibinin çalıştırdığı kaleciler koruyor. Volkan Babacan, Mert Günok, Uğurcan Çakır... Bu kolay bir süreç değildir bu."

"NWAKAEME İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"Tony çok iyi bir insan. Benimle iletişimi çok iyi. Çok akıllı bir çocuk. Benim rakibim olarak da oynadı. Bana ilk sorusu "Adebayor, neden Başakşehir'de neden oynamadı?" diye sordu. Akıllı bir soru. Adebayor özel bir oyuncu ve oyun sistemine uymadığı için böyle bir karar verdim dedim. Geçen sezon bitince evimde bir değerlendirme yaptık. Özgürlük değil, özgürlüğünü aldım ben onun Tony'nin. Sözleşme için de görüşmeler Nwakaeme ve kulübün menfaatleri doğrultusunda devam ediyor. Karar verdiğinde benim yanıma geldi ve kalmak istiyorum dedi. Ben de yönetimle konuştum. Ailenin bir parçası gibi Tony. Kulübün menfaatleri var. Duygusal bir çocuk, bir keresinde canı sıkkın. Annemi görmedim dedi. 3 gün izin verdim, ertesi gün idmanda, yol 2 gün sürecek dedi. 6 gün izin verdim, geldi annem sana çok dua ediyor dedi."

"ŞU AN ÇOK MUTLULAR"

"Başakşehir'deki son senemde Costa'yı 50 bin euro'ya aldık. Devre arasında gitmek istiyorum dedi. Ben de kulübün menfaatleri için gitsin dedim. Öteki stoperim de sakatlandı. Orta saha oyuncularıyla oynadım. Şampiyonluğu Abdullah Avcı kaybetti oldu. Bunları yaşadıktan sonra Djaniny ve Vitor Hugo ayrılmak istediklerinde izin vermedim, biz bu sene şampiyon olacağız, siz de içinde olacaksınız dedim. Djaniny'e çok özel oyuncularla çalıştığımı söyledim ve Adebayor'u söyledim. Sen de onun kadar yeteneklisin dedim. O Premier Lig'i tercih etmiş, sen rahatı tercih etmişsin dedim."

"DAHA GENÇ BİR FUTBOLCU LAZIM"

"Bu sene belki 50 maç oynayacağız. Ön tarafta daha genç, daha atlet, iki tarafa da oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacımız olacak gibi duruyor."

"HER HOCAYA LAZIM"

"Dorukhan, Beşiktaş'ta ciddi bir sakatlık geçirdi. Beraber çalışıyorduk. Bir hocanın cebinde olması gereken bir joker. Her şeyiyle yüzde yüzle oynar. Eşiği çok yüksek, sakatlık riski de çok yüksek. Kampa da geç katıldı."

"ÇALIŞTIĞIM EN ÖZEL OYUNCULARDAN"

"Abdülkadir Ömür, çalıştığım en özel, yetenekli futbolculardan biri. Çalışmak Trabzon'da nasip oldu. Başakşehir'de rakipken, Gael Clichy, "Bu nasıl oyuncu" dedi. Toplantı yapınca, hangi bölgede rahat ediyorsun dedim. 8-10 pozisyonunda rahat hissettiğini söyledi. Sakatlanana kadar iyi gitti geçen sezon. Bu sezona da iyi başladı. Galatasaray maçında, devre olmasını beklerdim ama 3. dakikada toptan kaçıyor dedim. Oyuna başlamadık dedim. 33. dakikada işler kötüye giderken, oyundan almak zorunda kaldım. Öyle bir karar verdim. Takım cevap verdi. 2-2'yi yakaladık, galibiyeti kaçırdık. Ertesi hafta yine onunla başladım. Galatasaray maçından sonraki gün, Hayat bazen dibi görmeni ister, dipten sen çıkacaksın ben de sana yardım edeceğim dedim. Oradan, şuraya geldik; Antalyaspor maçından önce ben oynamak istiyorum dedi. Şampiyonluk duygusunu yaşamak istiyordu. Seninle başlayacağım dedim, müthiş oynadı, iki asist yaptı. Bu seneyi çok iyi geçirdi. Bundan sonraki sürecini hep beraber değerlendireceğiz."

"NAMAĞLUP BİTİREBİLİRDİK"

"Savunma mekanizması bu kadar dağılmasaydı namağlup bitirebilirdik. 70 maç, 6 mağlubiyet. 3 mağlubiyet bu sezon, 3 mağlubiyet geçen sezon."

"RAKİP HOCALAR NEDEN GİTTİ?"

"Sayın Ali Koç'a oyuna ve emeğe gösterdiği saygıdan dolayı teşekkür ettim. Geriye kalan her şey için saygı göstereceğim ve aynı saygıyı bekleyeceğim. Ondan sonraki konuşulanların içinde ben olmadım, olmayacağım da. Ne hakem konusu, ne başka bir konu. Hakem korunuyor üzerinden gidersek, rakiplerin teknik direktörleri neden gitti? Sergen Hoca, bir sene önce iki kupa almıştı. Fatih Terim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan hocası 20. hafta gitti."

"5-8 TRANSFER"

"5 ile 8 arası transfer yapma planlarımız var."