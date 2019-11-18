Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri performansını ve siyah beyazlı takımdaki son durumu Bein Sport Haber kanalına verdiği röportajda değerlendirdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ve milli takım açıklamaları;

"Şenol Güneş'i ve A Milli Takım'ı tebrik ediyorum. Milli Takım'da çalışmış olmamdan dolayı şimdiki jenerasyonun bir kısmını tanıyorum. Gittikleri ülkede olsun, kendi milli takımımızda olsun genç yaşta uluslararası maç oynama sayısı çok arttı. Bir şeylerin peşinden koşmaları, yeni yüzlerin, yeni hedeflerin olması oyuncular açısından bu son derece önemli. Bugün itibarıyla baktığınızda sahanın içinde; o heyecanı, o coşkuyu, o bütünlüğü görüyorsun."

BURAK YILMAZ VE EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

"Sonuç aldıkça enerji çoğalarak devam eder. Çok iyi bir eleme dönemi geçirdiler. 1 kere mağlup oldular, dünya şampiyonuna hem orada hem burada dirençli bir oyun gösterdiler. Burak Yılmaz, bizim de kaptanımız. 35 yaşında ama Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyor. Emre Belözoğlu… 40 yaşından gün aldı ve örnek bir oyuncu. Hala fazlasını istiyor. Büyük bir ihtimalle de Avrupa Şampiyonası'nda nasıl olacağını da planlıyordur. 2012'de Emre Belözoğlu'nu Milli Takım'a aldığımda eleştirilmiştim, 2019'da ‘Emre niye yok?' diyorlar. Bence Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nu, Avrupa Şampiyonası'nda her türlü bulunduracaktır. Bazen futbolcu bazen akıl olarak muhakkak faydalanacaktır"

"LİDERLE ARAMIZDA 3 PUAN VAR"

“Oyun anlamında daha beni tatmin etmeyen bir sürü şey var ama son 5 maçın 4'ünü kazanmak ve 1 beraberlik almak… 8. gibi gözüksek de liderle aramızda 3 puan var. Beşiktaş'ta kazandığın zamanki duygu çok başka bir şey, kaybettiğin zamanki de başka bir duygu. Arası yok yani. Ya diptesin ya yukarıdasın. Burası Beşiktaş olduğu için hazırlık maçı dahi kazanmak zorundasındır. Yani bu böyledir. Beşiktaş'ın bir karakter yapısı da vardır. Bunların hepsini biliyorum. Zorlukları da biliyordum gelirken. Yani ben gül bahçesine gelmedim"

"ÜÇ BÜYÜK TAKIM DA BENİ İSTEDİ"

"Bu zorlukları da biliyordum ama burayı tercih ederken hem ben tercih edildim hem tercih ettim. Karşılıklı oldu bu. Uzun zamandır devam eden bir şeydi. Başka alternatifler vardı tabi, senelerdir var. Beni Beşiktaş'a getiren kriter nedir? Başakşehir'de, seyirci sayısı ve tarihi geçmişi olmamasına rağmen zirve yarışı yapmam ve oynattığım oyundur. Hani o takımda büyük takım oyunu oynattım diye ben tercih edildim. 3 büyükler tarafından veya birçok takım tarafından. Türkiye'deki 3 büyük takım da geçmişte beni istedi. Tabi, yani bunlar tercih. Ben de bunların arasından, bu sene itibarıyla, karşılıklı olan saygının, sevginin, beni belki hayallerime götürecek durumu tercih ettim. Karşılıklı tercihti bu."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ TUTKUSUNU HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

"Ama beni en çok ne heyecanlandırıyor dediğin zaman bugün hala, Vodafone'a gittiğindeki o ortam, o başka bir duygu. O seyircilerin, o 40 bin kişinin önünde o maçı oynamak, maçı kazanmak, o seyircinin sana yardımcı olması, o tutkusu. Ben Beşiktaş taraftarının tutkusunu hiçbir yerde göremedim. Geçen eşimle bir köydeydim. Orada olduğumu duymuşlar, geldiler, ‘Bir abimiz gelmiş kadar sevindik' dediler. O kadar tutkulular yani."

"BEŞİKTAŞ TAKIMI BU KADAR KÖTÜ GİTMEZ"

"Beşiktaş takımı bu kadar kötü gitmez, bunu biliyordum. Bu, beni biraz rahatlatıyordu. Çünkü Beşiktaş forması değerlidir. Onun için bu çıkışın tekrar olacağını düşünüyordum. Şu anki bulunduğumuz durum beni mutlu ediyor ama hala üstüne koymamız gereken çok şey var. Hiçbir zaman 'ya bu iş galiba olmayacak, ben bu işi bırakayım.' demedim."

ABDULLAH AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Performans olarak yeterli olmayan var, oyun olarak eksiklerimiz var. Belki devre arası itibarıyla takviye yapmamız gereken durumlar var. Forvete alternatif bir oyuncu düşünüyoruz. Bunu çok saklamaya gerek yok. Bir santrfor, bir kenar oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Acil görünenler bunlar. Türk futbolunun en büyük oyuncularından olan Burak Yılmaz'dan, sakatlıkları nedeniyle ilk 11 haftada tam faydalanamadık. Şimdi onun adım adım bunun içine daha fazla girmesi performansımızı biraz daha yukarı çekecektir."

"OĞUZHAN'I KAZANMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

"Oğuzhan'ı biliyorsunuz, 2012'de A Milli Takım hocasıydım. Fikret Orman, yeni başkan olmuştu. Fikir alışverişi de yapıyordu. Oğuzhan'ı Beşiktaş'a ilk tavsiye eden, alınmasını söyleyenlerden biriyim. 2012'de A Milli Takım'a alan hocayım. Buraya geldiğimde evime çağırıp gece 01.30'a kadar iletişim kurduğum, hâlâ konuştuğum bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Oğuzhan'la konuştuğumuzda aslında o da buna adım attı sezon başı itibariyle. Takımın performansı, yaşadıklarımız, onun yaşadığı sakatlıklar. İçerde oynadığımız, kazandığımız Göztepe maçında iyi oyun oynadı. Hatta 85'te oyundan aldım, seyirci alkışladı. Oğuzhan'ın bir dönüşü başlamıştı. Sonra yaşadığı sakatlıklar... Şunu da rica ediyorum. Performans değerlendirmesini yapabiliriz. Oğuzhan 85'te oyuna girerken, Beşiktaş taraftarı çok büyük. Maç 1-0 galibiz. Lütfen protestosunu sonra yapsın, yapacaksa. Oğuzhan'ı kazanmaya uğraşıyoruz. Oğuzhan da bunun için uğraşıyor. Şu an itibariyle ben de oynatmak istiyorum ama performans, takımın gidişatı... Oyuna atıyorum, kazanmaya çalışıyorum."

"LJAJİC İSTEDİKLERİMİ VERMEYE BAŞLADI"

"Sadece onun için değil. Adem Ljajic için de aynı şey geçerli. Bazı futbolcuların yüzleri kulüplerinde eskidiği zaman, bu tip performans düşüklüklerinde tepkiler olabiliyor. Taraftar haklıdır, çünkü hayatından fedakarlık yapıp maça geliyor. Yalnız bu protestoları, bu anları biraz daha doğru planlarlarsa... Ljajic'in 1 sene evvelki attığı goller, yaptığı asistler konuşuluyor ama son iki maç 6 puan yine Ljajic var bizde. İnsanlar bunu göremiyor. Galatasaray maçındaki Umut'un attığı gol öncesi Ljajic'in doğru yerde buluşması, o stoperi oradan çıkarması. Geçen hafta N'Koudou'yu orda bire birde bırakması... Bunlar da belki seyircinin görmediği ama önemli hamleler. Onun için Ljajic de özel bir oyuncu. 1 sene evvelden, 7 gol atmış-8 asist yapmış. 9'u, 10'u bekliyorsan bu, seni bu anki mevcutta durumunu daha düşük gösterebiliyor. Şimdi şu an itibarıyla istediklerimi vermeye başladı. Bu, insan. 34 maç aynı verimi alamayabiliriz. Adem sezona iyi başlamıştı aslında, sakatlıkları oldu. Milli takım performansı iyi. Şu an itibarıyla kazanıyoruz, onların da performansı yukarı çıkmaya başladı. Özel oyuncuları kaybedemeyiz, kazanmamız lazım."

"KARİUS İLE SEZON BAŞINDA KONUŞTUM"

"Karius'la sezon başı konuştum. Ona, oyun felsefemizi anlattım. Burada senin ayakların çok önemli dedim. Karius'un oyunu sahiplenen bir yapısı var."

"VAR'I EN ÇOK İSTEYEN TEKNİK ADAMLARDAN BİRİYİM"

"VAR'ı en çok isteyen teknik adamlardan birisiyim. Ben, VAR'ın olmasından yanayım. VAR'ın adaletine inanmamak elde değil. Hakemlerin işi çok zor. Bir maç kötü bittiği zaman bir hafta yazılıyor, çiziliyor ve konuşuluyor. Hakemlerin en az şikayetçi olduğu teknik adam benimdir."

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ

"Beşiktaş taraftarının o tutkusu, o heyecanı beni inanılmaz mutlu ediyor. Tutkusu, aşkı başka bir şey. Bu sene bizim geri dönüşlerimizi sağlayanlar taraftarlardır. Taraftarımız, maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar oyun veya sonuç ne olursa olsun destek versinler ama eleştirilerini sonra yapsınlar. Bunu yaptıkları zaman, oyuncuyu içeride başka bir yere çekiyor Beşiktaş taraftarı. Taraftarlar gerekiyorsa beni eleştirsin, oyuncuya destek versin."

"BEŞİKTAŞ'TAN FAZLA PUAN ALDIM AMA 2 ŞAMPİYONLUK VAR"

"Beşiktaş şampiyon olamadığı sürece, bu Galatasaray için de geçerli Fenerbahçe için de geçerli, başarısız ilan edilecektir. Son 4 senede 2 şampiyonluk var. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı var. Ondan sonra kadroda devamlı bir deformasyon ve değişim var. Bu deformasyon ve değişim hala devam ediyor. Bunun içinde de ne olursa olsun, bir savunma değil bu ama yarışmak zorundasın. Ekibimle birlikte son iki senedir ligi puan ve sıralama olarak Beşiktaş'ın üstünde bitirdim. Son 4 senede de toplamda Beşiktaş'tan fazla puan aldım ama Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var. Beşiktaş'ın 40 bin seyircisi var, Beşiktaş'ın tarihi var, genetiği var ve kazanmak istiyor."

ABDULLAH AVCI'DAN PAS ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Özellikle son 5 senede A. Avcı, 5 değişik oyun oynattı bu ülkede. Bugün İtalya Ligi'ni seyret, 14-15 tane takım farklı farklı sistemlerde oynuyor. Oyunun içinde de sistemler değişiyor. Pas, pas dediklerinde Beşiktaş'ın son 5 senedeki pas sayılarını çıkarttım. Bir de bugün, benim oynattığım takımın sonuçlarını çıkarttım. %10 fazla. Şu anki oyun sadece %10 fazla. Eskiden 418 pas yaparken şimdi 438 pas yapmışız. Fazla değil. 5 sene önce, bir takımı aldım temel savunmayı öğrettim, çok savunma oynatıyor dediler. Sonra bir geçiş oyunu oynattım, çok geçiş oyunu, kontratak oynatıyor dediler. Şimdi geldim burada o oyunu monte etmeye çalıştım. Beşiktaş takımında bu pasın bir kısmını kaldırdım şu anda, bunun farkında değiller. Bazı bölümünü kaldırdım ama yine son 5 haftada ligin en fazla topa sahip olan ve en az gol yiyen takımıyız. Benim çalıştırdığım takım 5 sene ligin en az gol yiyen takımıydı."

(Futbol Arena)