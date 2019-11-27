Abdullah Avcı: Oğuzhan'ın ilk 11'de başlayacağı kesin

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları:

- Beşiktaş maça kazanmak için çıkacak. Beşiktaş, hazırlık maçını bile kazanmak için oynar. Alışılmadık bir durumla karşı karşıyayız, bugün 9 puanımız da olabilirdi.

-Bratislava, Braga ve Wolverhampton maçlarında oyun iyiydi ama geldiğimiz noktada, Beşiktaş formasının alışık olmadığı bir süreci yaşadık. Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye yine önümüzde bir fırsat var.

-Ülkemizde maç kazandıkça eleştirinin boyutu değişmiyor. 1-0 kazanıyorsunuz, niye 3-0 değil diye konuşuluyor. Devamlı bir olumsuz yaklaşım var. Neyi çalışıyoruz, neyi uygulamaya çalışıyoruz, buna bakıyoruz. İnişler, çıkışlar var futbolun içinde.

-Oğuzhan'ın ilk 11'de başlayacağı kesin! Oğuzhan gibi bir oyuncu almak istesek 8-10 milyon euro ödememiz gerekiyor. Yerli, takım kaptanı. Dışarıda bırakamayız. Bir fırsat geldi, sakatlandı. Şimdi fırsatlar yine önüne gelecek.

-Atiba 37 yaşında ve kasığında bir çekme durumu var. Atiba'yı zaman zaman oynatmadığımıza ilişkin eleştiri alıyoruz ancak sağlığını korumamız gerekiyor. Atiba olmayacak, sakatlığı var. Douglas, Lens sakat. Burak da benim korumamda.