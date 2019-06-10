Abdullah Avcı onay verdi! İlk transfer tamam
Bugün Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma yapan ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta Quaresma’nın yerini dolduracak oyuncu bulundu.
Geçtiğimiz sezon Quaresma ve Lens’ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş’ın Akram Afif’le ilgilendiği ortaya çıkarken Başkan Fikret Orman’ın Afif için 2 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
22 yaşındaki Akraf Afif şu anda Katar’da Al-Sadd forması giyiyor. 10 numara ve her iki kanatta oynama yeteneğine sahip olan genç futbolcu daha önce Avrupa’da Eupen, Sporting Gijon’da görev alırken, yetenekli futbolcunun bu sezon 22 maçta 26 gol 13 asist yapması dikkatlerden kaçmadı. Villarreal’den Al-Sadd’a kiralık olarak gönderilen Afif Beşiktaş’ın scout ekibinden de tam not alırken, Abdullah Avcı’nın da oyuncuya sıcak baktığı öğrenildi.
(Akşam)
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