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Spor

Abdullah Avcı: Önemli olan ders çıkarmak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Milliyet15 Aralık 2021 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:09
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Süper Lig'de, Antalyaspor karşısında sezonun ilk yenilgisi Trabzonspor'da moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Buralara kolay gelmedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyerek oyuncularını ayağa kaldırdı.

Uzun bir maratonda bu tür kayıpların doğal olacağını vurgulayan deneyimli Avcı "Önemli olan bunlardan dersler çıkarmak ve hemen toparlanmak. Ben size sonuna kadar inanıyorum. Camia size inanıyor. Moralinizi bozmayın. Motivasyonunuz düşmesin" dediği öğrenildi.

Ligin ilk yarısını sahasında oynayacağı Hatayspor, deplasmanda yapacağı Altay ve sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçlarıyla tamamlayacak olan bordo-mavililer kalan haftaları maç maç giderek tamamlamayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısını büyük bir şansızlık yaşanmaması halinde lider olarak tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, kalan 3 maçta 9 puan alarak rakipleriyle puan farkını açmak istiyor.

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