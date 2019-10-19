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Abdullah Avcı: Oyun iştahını beceriyle birleştiremedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Kazanamamalarıyla ilgili açıklama yapan Abdullah Avcı "İştah, arzu veya kazanma isteğini beceriyle birleştiremedik. Bugünü böyle tanımlayabilirim. Rakip savunmayı aşabilmek için oyuna genişlik vermeniz lazım. Bunu zaman zaman yaptık. 3-4 tane pozisyon var ama Beşiktaş'ın kalitesi, bu maçı kazanmalıydı. Üst üste iki maça aynı kadroyla çıkamadık. Sakatlıklıklar ve eksikler var. Burak Yılmaz yine sakatlandı. Beşiktaş forması ve arzusu her zaman kazanmalıdır. Oyun iştahını beceriyle birleştiremedik." dedi.

Burak Yılmaz'ın sakatlanarak oyundan çıkması hakkında da konuşan Abdullah Avcı "Burak Yılmaz'ın sabah saatlerinde de sıkıntı vardı. Fedakarlık yapmak istedi, ayağı yine sıkıntı yarattı. MR çekilecek, pazar sabahı daha net belli olur." açıklamasını yaptı.

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