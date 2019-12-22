22.12.2019 21:44 - Güncelleme: 22.12.2019 21:44

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla daha fazla istekli olduğunu ifade eden Avcı, "Savaşamadık veya mücadele edemedik... Klasik derbi aslında, derbilerde top oyunda çok fazla kalmıyor, 46 dakika kalmış. Onlar topa sahip olup kenara döndüklerinde biz geciktik. inci yarıda aslında oyunu topa sahip olarak 3. bölgede oynamamız gerekiyorken bu olmadı. Doğru cevap veremedik rakibe. Bizden fazla mücadele ettiler. Her iki takım da oyuna girmedi ama bir takım daha fazla istedi" dedi.

Sezonun ilk yarısını 30 puanla kapatmak istediklerini ifade eden Avcı, "Oyun prensiplerine sadık kalamadık. Bir hafta daha var. İlk yarı bittikten sonra genel değerlendirmemizi yapmamız lazım. Oyunda temas etmeyince böyle oluyor. Böyle bir oyun yok. Oyun kalitesi zaten yok ama mücadele eden takım kazandı. İkinci yarıda aslında oyunu topa sahip olarak 3. bölgede oynamamız gerekiyorken bu olmadı. Doğru cevap veremedik rakibe. Bizden fazla mücadele ettiler. Her iki takım da oyuna girmedi ama bir takım daha fazla istedi" şeklinde konuştu.