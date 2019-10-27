Galatasaray karşısında muhteşem bir mücadele verdiklerinin altını çizen Avcı, "Eleştiri her zaman olacak, bizim için de olacak! Oyun olarak, performans olarak, oyuncu tercihi olacak. Ben, Beşiktaş kararımı verirken bu taraftar ve oyun içerisindeki baskı beni çok heyecanlandırdı. Bugün için bu mesajları aldım. El ele tutuşan, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan ve yapabildiklerinin maksimumunu yapan bir takım vardı. Rakipten 7 km fazla koşmak kolay bir şey değil. Yarış içerisinde zaten Beşiktaş olacaktı ama bu herkes için bir mesaj oldu. Sezon başından bu yana yaşadığımız talihsizlikler de vardı. Muhteşem taraftarı, bu desteği verdiği sürece bu takım da son ana kadar bu mücadeleyi verecek" şeklinde konuştu.

Sezon başından bu yana büyük şansızlıklar yaşadıklarını ifade eden Avcı, " Gökhan Gönül'ün de sakatlığı vardı, sabah karar verdik ve kendisi çok oynamak istedi, son bölümde kramplar girdi, Necip'i almaya karar verdik. Umut da öyle, algısı çok yüksek ve oynamak istiyor. Bugün bizim için mutlu, güzel bir derbi anısı yaşadık. Taraftarımıza yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.