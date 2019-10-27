18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdullah Avcı oyundan çok memnun

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray karşısında muhteşem bir mücadele verdiklerinin altını çizen Avcı, "Eleştiri her zaman olacak, bizim için de olacak! Oyun olarak, performans olarak, oyuncu tercihi olacak. Ben, Beşiktaş kararımı verirken bu taraftar ve oyun içerisindeki baskı beni çok heyecanlandırdı. Bugün için bu mesajları aldım. El ele tutuşan, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan ve yapabildiklerinin maksimumunu yapan bir takım vardı. Rakipten 7 km fazla koşmak kolay bir şey değil. Yarış içerisinde zaten Beşiktaş olacaktı ama bu herkes için bir mesaj oldu. Sezon başından bu yana yaşadığımız talihsizlikler de vardı. Muhteşem taraftarı, bu desteği verdiği sürece bu takım da son ana kadar bu mücadeleyi verecek" şeklinde konuştu.
 
Sezon başından bu yana büyük şansızlıklar yaşadıklarını ifade eden Avcı, " Gökhan Gönül'ün de sakatlığı vardı, sabah karar verdik ve kendisi çok oynamak istedi, son bölümde kramplar girdi, Necip'i almaya karar verdik. Umut da öyle, algısı çok yüksek ve oynamak istiyor. Bugün bizim için mutlu, güzel bir derbi anısı yaşadık. Taraftarımıza yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette
 

POPÜLER HABERLER

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

´İzmirli Rapunzel´ ilgi görüyor

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA