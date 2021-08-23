Abdullah Avcı: Penaltı bölümüne kadar oyunu domine ederek oynadık

DHA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:06

Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

"BİZİM GİBİ OLGUN VE DENEYİMLİ TAKIMIN DAHA DENGELİ OYNAMASI LAZIM"

Sivasspor gibi takımlar karşısında kazanmanın zor olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Bugün topa sahip olduk. Rakibin de adam adama oynadığı, az temaslı oyunu, pas iadeleriyle alan yaratmak istedik. Çalıştığımız hücum opsiyonları vardı. Direkt oyunda kenar ortalarına pozisyon almamız gerekiyordu. Çünkü ligin en fazla kenar ortası yapan takımına karşı oynadık. Oyunun penaltı bölümüne kadar oyunu domine ederek oynadık.

Sonrasında aslında oyunu koparabilirdik. Bizim gibi olgun ve deneyimli takımın daha dengeli oyun oynaması lazım. Oyun biraz geçişe döndü, mesafeler çok uzamaya başladı. Geçişi sonlandıramıyorsan rakip de 4-2-4 gibi kalıyor. Bu sefer iki tarafa da koşmak zorunda kalıyorsun. Bu oyun bizim için doğru bir oyun değil. Orada çok pozisyon vermedik gibi ama bizim gibi takımın ilk yarı itibariyle rakipten 2 kilometre daha fazla koşmaması gerekiyordu. İkinci yarıda tekrar oyunu elimize alarak, topa sahip olarak opsiyonları doğru kullanarak, sabırlı oynayarak rakibi son ana kadar bekleyerek hareket etmemiz gerekiyordu.

2'yi bulduk, diğerlerini kaçırdık. Son bölümde ikiyi bulup da yaslanmadık. 2-1 olunca da tekrar gol bulmak istedik. Bir tane daha atalım, diye oyunu ikinci yarıda çok doğru oynadığımız bölümler de var. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

"SİVASSPOR'UN Kİ PENALTI İSE DJANINY'NİN POZİSYONU ONDAN DAHA PENALTI"

Hakemlerin kararlarını bundan sonraki süreçte dikkatle takip edeceğini de kaydeden Avcı, "Ben hayatım boyunca dürüstlükten yana olan biriyim. Anında tepki vermek istemiyorum, sonradan da yanlış bir şey olmasın diye teyit ediyorum. Bu zamana kadar da hep dikkatli oldum ve konuşmadım. Penaltımız, penaltı. Haklı penaltı kazanıyorsun, haksız yere düşüyorsun.

Hakem tarafından baskı yeniliyor. Saha içinde hakem de buna uyuyor ve oyun dalgalanmaya başlıyor. Oyun, oyundan çıkıyor. Bugün ben nasıl dersime çalışıyorsam, kulüp burada büyük fedakarlık yapıyorsa, yola çıkıyor isek 94 küsürde hiç bir ihtar vermeden Uğurcan'a sarı kart göstereceksin. Oyuncuları, teknik direktörleri tanıyacaksın. İçerdeki oyuncuların ne olduklarını çok iyi bileceksin.

Sivasspor'un ki penaltıysa Djaniny'nin ki ondan daha iyi penaltı. Çıksınlar baksınlar. Bundan sonra takip edeceğim. Sadece bu takip ettiğimin anlamıdır. Bunu kazanmış bir teknik direktör olarak söylüyorum" şeklinde konuştu.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Parmak'ın gribal enfeksiyon geçirdiğini, daha önce görüşme yaptığı oyuncunun transferde başka takıma gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun ise yakın zamanda netleşeceğini de belirtirken, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, transferin yüzde 95'inin tamamlandığını, 1 veya 2 oyuncu daha kadrolarına dahil edeceklerini sözlerine ekledi.