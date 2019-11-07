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Abdullah Avcı Portekiz'de yok

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.

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Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz'e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı'nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul'da kalmasına karar verildi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.
 
Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N'Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül'ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.
 
DHA
 
 

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