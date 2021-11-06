Abdullah Avcı: Premier Lig maçı gibi olsun istiyorum

6 Kasım 2021 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 18:46

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

Abdullah Avcı açıklamasında, "Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlu olsun. İyi bir oyuncuydu, iyi teknik olma yolunda adımlar atıyor. Camialarda bu figürler kolay yetişmiyor. Umarım camiasında uzun süreler teknik adamlık yapar." dedi.

Siyah beyazlıların son durumuna değinen Avcı, "Beşiktaş iki kupalı şampiyon ve kadro olarak da üzerine koydular. İdeale yakın kadroyla çıkacaklar. 12. hafta şampiyonluk yarışı olmaz. Ülke artık bunlardan çıkmalı. 12. haftada ölüm kalım maçı olmaz." sözlerini kullandı.

Abdullah Avcı ayrıca, "Taraftarın Beşiktaş üzerinde nasıl etki yaptığını bilen teknik adamım. 20 dakika çok baskılı oynayacaklar. Bunlara çalıştık. kazanmak istiyoruz. Premier Lig maçı gibi olsun istiyorum." açıklamasını yaptı.