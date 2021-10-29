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Spor

Abdullah Avcı: Rizespor, küçümsenecek bir takım değil

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 19:42 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 19:42
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Bizim açımızdan iki-üç haftadır sakatlıkların olduğu, yorucu geçen bir süreç oldu. Biz de onun üstünden bir planlama yapıyoruz. Bakasetas, Nwakaeme gibi oyuncularımızın durumunu oyuna göre kullanmak isteyeceğiz. Rizespor, bireysel performanslara bağlı bir takım ve bu küçümsenecek bir takım değil. Kendi evinde penaltıyı atsa Galatasaray'ı yenecek bir takım, değişik maçlar oynayabiliyorlar. Çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Lider takıma yakışır oyun ve skor arzum."

"BU TAKIM GÜZEL ŞEYLER YAPIYOR"

"Taraftar, takımı destekliyor. Bugün bilet kalmamış, teşekkür ediyorum. Bu takım güzel şeyler yapıyor, herkesin iyi ki Trabzonspor var dediği bir takımı oluşturuyoruz. Bugün lidere yakışır bir oyun oynar ve umarım karşılığını alırız."

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