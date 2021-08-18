Abdullah Avcı: Roma'yı yenmek için sahaya çıkacağız

DHA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:25 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:25

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında İtalya Seri A ekibi Roma'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile sağ bek oyuncusu Bruno Peres, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AVCI: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI DİLİYORUM

Abdullah Avcı, geçen hafta çok yoğun geçen bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Özellikle dünya futbolunun tanıdığı, İtalya futbolunun önemli takımlarından, tarihiyle, geçmişiyle çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çok geniş oyuncu havuzuna sahip olan bir Roma takımı, özellikle geçen sene yaptıkları transferlerle çok ön plana çıkan, geçen sene de özellikle Avrupa Ligi açısından başarılı bir sezon geçirdiler.

Son 16'da Shakhtar, sonrasında Ajax ve yarı finalde Manchester United'a elenmişler. Bruno da geçen sene o kadronun içindeydi. Geniş bir kadroya sahipler. Güncel 20 tane milli takım seviyelerinde oyuncuları var. Bir sene öncesinden oyun kurmalarında 3-5-2 formasyonunu alan, top rakipteyken merkezi kapatıp, kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapan, geçişi de oynayan çok yetenekli oyuncu havuzuna sahipler. Dinlendik, aslında görsel de hazırlanıyoruz. İkinci günümüz pratikte değil, toparlanma ile geçiyor. Biz de her maça, her rakibe göre hazırlanıyoruz. Özellikle çok fantastik bir takımı, fantastik bir hocasını, dünyanın da tanıdığı, özel bir çok başarıyı elde etmiş hocayı ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız, organizasyonlarımız var. Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarımızdan hep özellikle ligimizin ve Avrupa Ligi'nin başladığı süreçte sabır istiyorum. Oynadığımız her maç bize geri dönüşler ve tekrar çalışma imkanı veriyor. Hem oyun anlamında gelişme hem de zaaflarımız üzerinde tekrar çalışma imkanı veriyor. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bizim için önemli. Onların maçta olması bizim bu eksik kalan taraflarımızın hızlanmasını sağlayacak. Özellikle Roma ve arkasından da Sivasspor maçlarında taraftarımızın olması bizi diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Onun için desteklerine ihtiyacımız var. Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.

"YARIN TRABZONSPOR KAZANMAK İÇİN SABIRLI ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Yarın kazanmak için sabırlı bir şekilde oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Her rakibe göre savunmada da hücumda da ona göre planlamalar yapabiliyoruz. Artık birbirine yakın oyunlar var. Roma'nın oyun kurmaları ve karşılamaları da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kalite ve tekrarları olan bir takım. Özellikle Avrupa'da deneyimleri daha fazla ama bizimde planlarımız var. Hep 'hücum mu savunma mı?' diye soruyorlar. Her ikisi de olmadan bugün dünya futbolunda olmuyor. Her ikisinin de detayları var. Geçen sene takım savunmasını çok daha iyi yaparken, bugün hücum zenginliği var. Geçen sene ilk haftadan sonra 'ne zaman hücum oynayacağız' diyorlardı. Savunma güvenliğini alarak hücumda oynamıştık. Bunun detayları var. Detaylarla, tekrarlarla ilgili onun için sabır diyorum. Çalışıyoruz. Çok tekrar yaparak bunu daha iyi hale getireceğiz. Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek" diye konuştu.

Avcı, takımdaki rekabetle ilgili bir soruya ilişkin ise şu yanıtı verdi:

"Kaliteli rekabet ve bunun içinde özellikle çok vurgu yaptığım olması gereken sahanın içinde ve dışında takım bütünlüğü, beraber hareket eden, grup enerjisinin yukarıda olduğu bir takım yarattığında, gideceğin hedefe adımları daha da hızlandırmış oluyorsun. Çok birbirine yakın, kaliteli rekabet derinliği olan bir kadro oluşturmaya devam ediyoruz. Başkan ve yönetim kuruluna bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un olduğu her yer yerde yarış vardır. Bu sene erken organize olarak, erken transferler yaparak bu yolu kısaltmak istedik. Şu ana kadar sağlıklı, verimli gidiyor. Her şey yüzde yüz doğru mu? Hayır. Eksikler var. Bu oyun böyle bir oyun. Zaman zaman içinde dalgalanmalar olacak. Zaman zaman belki çok kazanacağız ama hepsinde destek ve sabır istiyorum."

Avcı, bir basın mensubunun, 'yarın Cornelius oynayacak mı?' sorusuna ilişkin ise "Bazen 'o niye geldi oynuyor, o niye bu tarafta oynuyor' şeklinde değerlendirmeler oluyor. Bunun bir teknik, taktik bölümü var. Özellikle sağlıkla ve analizle, toparlanmalarla ilgili elimizde veriler var. Ona göre hareket ediyoruz. Cornelius'un verilerini Danimarka milli takımından getirdik. Onun üzerinden bir panlama yapıyoruz. Bir antrenman daha yapacağız. Onun üzerinden yarın daha net belli olur" yanıtını verdi.

PERES: İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK, TARAFTARIMIZA MUTLU BİR GÜN YAŞATMAK İSTİYORUZ

Sağ bek oyuncusu Bruno Peres ise ne kadar önemli bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını belirterek, "Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da tarihiyle fark yaratmış, önemli oyuncularıyla beraber ne kadar kaliteli takım olduklarını defalarca göstermiş bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor'u temsil ettiğimizin ve ne kadar önemli takımda oynayacağımızın farkındayız. Bütün çalışmamız bu anlar, bu maçlar içindi. Rakibimizin neler yapabileceğini her hafta çalışıyoruz. Kendi planlarımız ve gücümüz de var. Yarın taraftarımızın desteğiyle birlikte oynayacağız. Onların desteğiyle işimiz biraz daha basit hale gelebiliyor. Yarın bunu yapmaya çalışacağız. Önemli takıma karşı oynayacağız, ben de uzun yıllar bu takımda oynama fırsatı bulmuştum. Önemli takım, her zaman saygı duyacağız ama kendi gücümüzün, neler yapabileceğimizin, oyuncu grubumuzun farkındayız. Bu sene önemli ve güçlü bir takım oluşturuldu. Bu takımın yapabileceklerinin de sınırı yok. Çünkü bu takım başarılar için kurulmuş bir takım. Biz de bunu başarabilmek, yarın taraftarlarımıza mutlu bir gün hediye edebilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİ TAKIMIN DA TUR ŞANSI EŞİT"

İki takım için de çok zor bir maç olacağını kaydeden Peres, "Onların da bizim de turu geçme şansımız var. İki takımda detaylarla kazanacak veya kaybedecek. Bizim için ya da onlar için çok kolay geçecek bir maç olmayacak. Konsantrasyonun ve oynadığımız resmi maç sayısının fark yaratacağını düşünüyorum. İçeride oynamanın da avantajını kullanmaya çalışacağız. Tur şansı iki takım için de eşit" dedi.

Peres, takımda beklerin etkisine ve Trabzonspor'daki özellikle genç oyuncular için düşüncelerine yönelik soruya ise "İsmail ile ben son maçta bek oynadık. Bu maça baktığınızda beklerin önemini görüyorsunuz. Özellikle son şampiyonadan sonra bek oyuncuları hem savunma hem de hücuma destek verebilen ender oyuncular. Biz bek oyuncular olarak öncelikli görevimizin savunma olduğunu unutmamak gerekiyor. Genç oyuncular konusunda Trabzonspor'un şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada çok yetenekli oyuncular var. Genç arkadaşlarımızın saha içerisinde bize bakışları gerçekten öğrenmek istediklerini gösteren bakışlar. Çünkü aynı bakışlara ben de sahiptim. Gençken benden büyüklere, tecrübeli arkadaşlara, onlardan neler çıkarabileceğime bakardım. Onların da bizi öyle izlediklerini görüyorum ve takımda geleceği olacaklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada bordo-mavililer, saat 18.00'da Medical Park Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor ile Roma, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek.